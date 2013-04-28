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Евро-2020
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Олимпиада
Альберто (Альберто Домингес)
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 февр. 1988 (33) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
18:00
Малага
2 : 1
Хетафе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2
Хетафе
1
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:00
Хетафе
0 : 2
Эспаньол
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0
Эспаньол
2
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:59
Бетис
0 : 0
Хетафе
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0
Хетафе
0
был в запасе