Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томаш Яблонски
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
21 июня 1987 (33) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Слован
1 : 3
Янг Бойз
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
1
Янг Бойз
3
был в запасе
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Спарта
4 : 0
Слован
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Слован
0
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Слован
0 : 3
Спарта
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
0
Спарта
3
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Слован
0 : 2
Наполи
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур