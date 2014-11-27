Томаш Яблонски
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
21 июня 1987 (33) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Слован
1 : 3
Янг Бойз
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
1
Янг Бойз
3
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Спарта
4 : 0
Слован
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Слован
0
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Слован
0 : 3
Спарта
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
0
Спарта
3
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Слован
0 : 2
Наполи
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур