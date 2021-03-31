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Олимпиада
Пламен Илиев
№23
Вратарь
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
30 нояб. 1991 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Болгария
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Ирландия
0
Болгария
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Болгария
0 : 2
Италия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур