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Паулиньо (Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор)
№9
Полузащитник
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Команда
Гуанчжоу Эвергранд
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 июля 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2014/2015
2013/2014
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Халл Сити
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Тоттенхэм
2
Халл Сити
0
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Сити
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
0
Манчестер Сити
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
42'
42'
42'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Тоттенхэм
0 : 1
Астон Вилла
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
0
Астон Вилла
1
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Тоттенхэм
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Юнайтед
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Тоттенхэм
3 : 2
Суонси
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
3
Суонси
2
был в запасе
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
23:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
88'
88'
88'
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
23:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
15:45
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
15:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 3
Тоттенхэм
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Сандерленд
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Тоттенхэм
2
Сандерленд
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:30
Кристал Пэлас
2 : 1
Тоттенхэм
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кристал Пэлас
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
20:30
Тоттенхэм
5 : 3
Челси
70'
70'
70'
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
20:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Тоттенхэм
5
Челси
3
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Тоттенхэм
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Кристал Пэлас
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Тоттенхэм
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
Челси
3 : 0
Тоттенхэм
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Челси
3
Тоттенхэм
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Эвертон
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
2
Эвертон
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
Халл Сити
1 : 2
Тоттенхэм
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
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