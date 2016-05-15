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Олимпиада
Росин Колев
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
4 июля 1990 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
15.05.2016
15 мая 2016
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Волга
10'
10'
10'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
18:00
10'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
20:00
Зенит-2
1 : 1
Волга
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
Волга
0 : 1
Балтика
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
14:00
Сибирь
1 : 2
Волга
12.03.2016
12 марта 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
1
Волга
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1
Луч
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1
Тосно
1
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
18:00
Волга
2 : 2
Зенит-2
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волга
2
Зенит-2
2
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0
Волга
1
был в запасе
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур