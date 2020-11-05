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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Давид Говорка
№2
Защитник
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
7 авг. 1993 (27) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Славия
3 : 2
Ницца
61'
61'
61'
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Славия
3
Ницца
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Славия
1 : 0
Байер
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Байер
0
был в запасе
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Хапоэль
3 : 1
Славия
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
3
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур