Тьемоко Конате
№18
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
3 марта 1990 (31) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Ростов
4 : 0
Спарта
20'
32'
20'
32'
20'
32'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ростов
4
Спарта
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала