Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Полетанович
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ягеллония
Гражданство
Сербия
Дата рождения
20 июля 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тосно
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
Ахмат
1 : 0
Тосно
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Тосно
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 1
Тосно
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Тосно
1
Краснодар
3
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 43'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 43' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
80'
80'
80'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Урал
3 : 1
Тосно
82'
82'
82'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
3
Тосно
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тосно
2
Спартак
2
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
81'
81'
81'
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тосно
2
Анжи
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 9 тур