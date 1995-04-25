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Олимпиада
Лазар Петкович
№95
Вратарь
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Команда
Специя
Гражданство
Сербия
Дата рождения
17 апр. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
21:45
Милан
4 : 2
Катания
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
4
Катания
2
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Милан
2 : 0
Палермо
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Палермо
0
был в запасе
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:45
Милан
2 : 1
Парма
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе