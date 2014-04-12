Беркай Дабанли
№24
Защитник
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Команда
Эскишехирспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
27 июня 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:30
Вольфсбург
4 : 1
Нюрнберг
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4
Нюрнберг
1
был в запасе
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 74'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 74' / Германия. Бундеслига, 29 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Нюрнберг
2 : 0
Штутгарт
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
2
Штутгарт
0
был в запасе
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:30
Нюрнберг
0 : 2
Вердер
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
0
Вердер
2
был в запасе
01.03.2014 01 марта 2014 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Нюрнберг
01.03.2014 01 марта 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
3
Нюрнберг
0
был в запасе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
Нюрнберг
2 : 1
Айнтрахт
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2
Айнтрахт
1
был в запасе
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:30
Аугсбург
0 : 1
Нюрнберг
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0
Нюрнберг
1
был в запасе
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 2
Бавария
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0
Бавария
2
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:30
Герта
1 : 3
Нюрнберг
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1
Нюрнберг
3
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:30
Нюрнберг
0 : 0
Шальке-04
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0
Шальке-04
0
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 3
Нюрнберг
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3
Нюрнберг
3
был в запасе
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 22:30
Нюрнберг
1 : 1
Майнц
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
1
Майнц
1
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 17:30
Байер
3 : 0
Нюрнберг
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
3
Нюрнберг
0
был в запасе
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:30
Боруссия
3 : 1
Нюрнберг
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
3
Нюрнберг
1
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 3
Фрайбург
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
3
был в запасе
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 21:30
Штутгарт
1 : 1
Нюрнберг
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Нюрнберг
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:30
Нюрнберг
0 : 5
Гамбург
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
0
Гамбург
5
был в запасе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:30
Вердер
3 : 3
Нюрнберг
8'
8'
8'
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:30
8'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
3
Нюрнберг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1
Боруссия
1
был в запасе