Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Беркай Дабанли
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Эскишехирспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
27 июня 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 1
Нюрнберг
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4
Нюрнберг
1
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
16:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 74'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 74' / Германия. Бундеслига, 29 тур
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Нюрнберг
2 : 0
Штутгарт
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
2
Штутгарт
0
был в запасе
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:30
Нюрнберг
0 : 2
Вердер
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
0
Вердер
2
был в запасе
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Нюрнберг
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
3
Нюрнберг
0
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
Нюрнберг
2 : 1
Айнтрахт
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2
Айнтрахт
1
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:30
Аугсбург
0 : 1
Нюрнберг
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0
Нюрнберг
1
был в запасе
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 2
Бавария
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0
Бавария
2
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:30
Герта
1 : 3
Нюрнберг
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1
Нюрнберг
3
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:30
Нюрнберг
0 : 0
Шальке-04
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0
Шальке-04
0
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 3
Нюрнберг
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3
Нюрнберг
3
был в запасе
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:30
Нюрнберг
1 : 1
Майнц
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
1
Майнц
1
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
Байер
3 : 0
Нюрнберг
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
3
Нюрнберг
0
был в запасе
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:30
Боруссия
3 : 1
Нюрнберг
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
3
Нюрнберг
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 3
Фрайбург
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
3
был в запасе
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
21:30
Штутгарт
1 : 1
Нюрнберг
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 1
Нюрнберг
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:30
Нюрнберг
0 : 5
Гамбург
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
0
Гамбург
5
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:30
Вердер
3 : 3
Нюрнберг
8'
8'
8'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:30
8'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
3
Нюрнберг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1
Боруссия
1
был в запасе
Показать все игры