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Евро-2020
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Олимпиада
Дуглас (Дуглас Силва Бакелар)
№23
Защитник
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Команда
Днепр
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 апр. 1990 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Лацио
3 : 1
Днепр
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
3
Днепр
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Сент-Этьен
3 : 0
Днепр
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Сент-Этьен
3
Днепр
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Днепр
0 : 1
Сент-Этьен
65'
65'
65'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Днепр
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Днепр
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Днепр
1 : 1
Лацио
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Днепр
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур