Якуба Силла
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
29 нояб. 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
Славия
1 : 0
ЧФР Клуж
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Славия
1
ЧФР Клуж
0
был в запасе
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 21:45
Селтик
3 : 4
ЧФР Клуж
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Селтик
3
ЧФР Клуж
4
был в запасе
07.08.2019 07 авг. 2019 ср 21:00
ЧФР Клуж
1 : 1
Селтик
07.08.2019 07 авг. 2019 ср 21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
ЧФР Клуж
1
Селтик
1
был в запасе
30.07.2019 30 июля 2019 вт 20:00
Маккаби
2 : 2
ЧФР Клуж
30.07.2019 30 июля 2019 вт 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
ЧФР Клуж
2
был в запасе
24.07.2019 24 июля 2019 ср 21:00
ЧФР Клуж
1 : 0
Маккаби
24.07.2019 24 июля 2019 ср 21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ЧФР Клуж
1
Маккаби
0
был в запасе
09.07.2019 09 июля 2019 вт 16:00
Астана
1 : 0
ЧФР Клуж
09.07.2019 09 июля 2019 вт 16:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Астана
1
ЧФР Клуж
0
был в запасе