Матиас Родригес
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
14 апр. 1986 (34) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:45
Удинезе
3 : 3
Сампдория
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
3
Сампдория
3
был в запасе
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Сампдория
2 : 5
Наполи
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2
Наполи
5
был в запасе
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Парма
2 : 0
Сампдория
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2
Сампдория
0
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Катания
2 : 1
Сампдория
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2
Сампдория
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
0 : 4
Интер
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0
Интер
4
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 13:30
Лацио
2 : 0
Сампдория
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2
Сампдория
0
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Фиорентина
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Фиорентина
0
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Сассуоло
1 : 2
Сампдория
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Сампдория
2
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Сампдория
0 : 2
Милан
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0
Милан
2
был в запасе
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:45
Рома
3 : 0
Сампдория
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
3
Сампдория
0
был в запасе
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:45
Ювентус
4 : 2
Сампдория
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
4
Сампдория
2
был в запасе
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 14:30
Наполи
2 : 0
Сампдория
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Парма
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
1
Парма
1
был в запасе
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Сампдория
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Сампдория
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Катания
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2
Катания
0
был в запасе
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Интер
1 : 1
Сампдория
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1
Сампдория
1
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Лацио
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1
Лацио
1
был в запасе
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Сампдория
3 : 4
Сассуоло
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
3
Сассуоло
4
был в запасе