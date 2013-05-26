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Олимпиада
Даниэл Оприца
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
10 авг. 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
2 : 1
Мордовия
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:00
Мордовия
1 : 1
Ахмат
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Мордовия
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
Рубин
2 : 1
Мордовия
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Рубин
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
03.05.2013
03 мая 2013
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Спартак
70'
70'
70'
03.05.2013
03 мая 2013
пт
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Мордовия
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
12:30
Динамо
3 : 1
Мордовия
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
Мордовия
1 : 3
Волга
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
1
Волга
3
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
Алания
3 : 1
Мордовия
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Алания
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
18:00
Мордовия
0 : 0
Краснодар
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Мордовия
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
28'
28'
28'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
28'
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
Зенит
1 : 0
Мордовия
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Зенит
1
Мордовия
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:30
Мордовия
2 : 0
Анжи
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Мордовия
2
Анжи
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур