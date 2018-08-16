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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кшиштоф Мачиньски
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
23 мая 1987 (33) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Дюделанж
2
Легия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Легия
1
Дюделанж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд