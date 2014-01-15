Антонини Кулина
№9
Полузащитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
27 янв. 1992 (29) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 20:00
Милан
3 : 1
Специя
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 20:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3
Специя
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала