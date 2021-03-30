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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Ивер Фоссум
№18
Полузащитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
15 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
отбор че-2020
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
был в запасе