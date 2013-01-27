Борха Наварро
№36
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 мая 1988 (32) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:00
Райо Вальекано
3 : 0
Бетис
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3
Бетис
0
был в запасе