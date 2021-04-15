Бруно Петкович
№21
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
16 сент. 1994 (26) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Вильярреал
-:-
Динамо
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вильярреал
-
Динамо
-
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Динамо
0 : 1
Вильярреал
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
0
Вильярреал
1
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Динамо
3 : 0
Тоттенхэм
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Динамо
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
2
Динамо
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Динамо
1 : 0
Краснодар
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Краснодар
2 : 3
Динамо
15'
54'
15'
54'
15'
54'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
15'
54'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала