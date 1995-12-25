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Теннис
Олимпиада
Рони Лопеш
№22
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 дек. 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 11 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
50'
50'
50'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
50'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 57'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 1' - 57' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
12'
40'
12'
40'
12'
40'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
12'
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 7 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
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