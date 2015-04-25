Марио Аркес
№38
Полузащитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 янв. 1992 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3
Эльче
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 33 тур