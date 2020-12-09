Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эль-Арби Судани
№2
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
25 нояб. 1987 (33) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
Олимпиакос
0 : 2
Порту
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Порту
2
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Марсель
2 : 1
Олимпиакос
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Олимпиакос
1
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
Олимпиакос
0 : 1
Манчестер Сити
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Сити
3 : 0
Олимпиакос
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 85' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
минуты: 85' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Олимпиакос
1 : 0
Марсель
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
Марсель
0
был в запасе