Эссаид Белкалем
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 янв. 1989 (32) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 0
Трабзонспор
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Легия
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Трабзонспор
3 : 1
Металлист
36'
64'
36'
64'
36'
64'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
36'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
3
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
2
Локерен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Трабзонспор
0 : 1
Легия
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур