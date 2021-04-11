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Теннис
Олимпиада
Вахби Хазри
№10
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Тунис
Дата рождения
8 февр. 1991 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
23'
45'
23'
45'
23'
45'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
23'
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 31 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
52'
52'
52'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
52'
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
80'
80'
80'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 17'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 17' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
77'
77'
77'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
33'
33'
33'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
33'
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
Лион
2 : 1
Сент-Этьен
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
2
Сент-Этьен
1
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
31'
31'
31'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
18:00
Ланс
2 : 0
Сент-Этьен
64'
64'
64'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2
Сент-Этьен
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур