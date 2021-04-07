Исмаэль Траоре
№8
Защитник
Подписаться
Команда
Анжер
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
18 авг. 1986 (34) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
Седан
0 : 1
Анжер
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0
Анжер
1
был в запасе
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Анжер
2 : 1
Ренн
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анжер
2
Ренн
1
был в запасе