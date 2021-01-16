Кеннет Омеруо
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Леганес
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
17 окт. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 105'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0
Севилья
1
минуты: 1' - 105' / Испания. Кубок, 1/16 финала
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:00
Оуренсе
0 : 1
Леганес
73'
73'
73'
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
0
Леганес
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Кубок, 1/64 финала