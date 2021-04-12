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Олимпиада
Раду Гынсарь
№14
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Молдова
Дата рождения
10 дек. 1991 (29) лет
Рост
179
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
Волгарь
-:-
Крылья Советов
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
-
Крылья Советов
-
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 51'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
минуты: 1' - 51' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:30
Иртыш
0 : 4
Крылья Советов
76', 83'
76', 83'
76', 83'
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:30
76', 83'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Иртыш
0
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
19:00
Чертаново
0 : 1
Крылья Советов
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чертаново
0
Крылья Советов
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур