Фран Гонсалес
№29
Защитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 февр. 1989 (32) года
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2
Сарагоса
0
был в запасе