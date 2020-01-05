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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Альберт Адома
№37
Полузащитник
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Команда
Кардифф
Гражданство
Гана
Дата рождения
13 дек. 1987 (33) года
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2014/2015
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Ноттингем Форест
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала