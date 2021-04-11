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Олимпиада
Даниэле Ругани
№24
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 июля 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
Интер
-:-
Кальяри
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
-
Кальяри
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
19'
19'
19'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
19'
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
47'
47'
47'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
60'
60'
60'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:45
Рома
2 : 2
Ювентус
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2
Ювентус
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:45
Ювентус
3 : 0
Сампдория
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3
Сампдория
0
был в запасе