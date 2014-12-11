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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Бабанко (Элвис Мануэль Монтейро Маседо)
№55
Полузащитник
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Команда
Эшторил
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
27 июля 1985 (35) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Эшторил
3 : 3
ПСВ
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эшторил
3
ПСВ
3
был в запасе
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
20:00
Динамо
1 : 0
Эшторил
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Эшторил
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
ПСВ
1 : 0
Эшторил
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
1
Эшторил
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур