Геге (Эсталине Диас Баррос)
№14
Защитник
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Команда
Арука
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
24 февр. 1988 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
Олимпиакос
2 : 1
Арука
80'
70'
80'
70'
80'
70'
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
80'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Олимпиакос
2
Арука
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд