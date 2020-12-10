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Евро-2020
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Олимпиада
Том Рогич
№18
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Австралия
Дата рождения
16 дек. 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2015/2016
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Селтик
3 : 2
Лилль
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Селтик
3
Лилль
2
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Милан
4 : 2
Селтик
7'
67'
7'
67'
7'
67'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
7'
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
4
Селтик
2
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 4
Спарта
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
1
Спарта
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Лилль
2 : 2
Селтик
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лилль
2
Селтик
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Селтик
1 : 3
Милан
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Селтик
1
Милан
3
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур