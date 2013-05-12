Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Энис Надаревич
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
Трапани
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 июля 1987 (33) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
Дженоа
0 : 0
Интер
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0
Интер
0
был в запасе
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Торино
0 : 0
Дженоа
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Дженоа
1
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Дженоа
1 : 1
Сампдория
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3
Лацио
2
был в запасе
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:45
Ювентус
1 : 1
Дженоа
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Дженоа
0 : 2
Катания
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0
Катания
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур