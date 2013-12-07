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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Дениз Кадах
№63
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 марта 1986 (35) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Гамбург
3 : 1
Ганновер-96
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:30
Вердер
3 : 2
Ганновер-96
84'
84'
84'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:30
минуты: 32' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3
Ганновер-96
2
минуты: 32' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
0
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
21:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1
Герта
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Аугсбург
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
2
Ганновер-96
0
был в запасе