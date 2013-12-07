Дениз Кадах
№63
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 марта 1986 (35) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
Гамбург
3 : 1
Ганновер-96
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:30
Вердер
3 : 2
Ганновер-96
84'
84'
84'
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:30
минуты: 32' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3
Ганновер-96
2
минуты: 32' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
0
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 21:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1
Герта
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Аугсбург
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
2
Ганновер-96
0
был в запасе