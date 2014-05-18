Джонатан Ферранте
№50
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 июня 1995 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Рома
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Рома
0
был в запасе