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Теннис
Олимпиада
Бен Су Ю
№86
Нападающий
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
26 марта 1988 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
12.05.2016
12 мая 2016
чт
19:30
Динамо
1 : 3
Ростов
12.05.2016
12 мая 2016
чт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
1
Ростов
3
был в запасе
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
2
Локомотив
1
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
14:30
Мордовия
2 : 1
Ростов
01.05.2016
01 мая 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Мордовия
2
Ростов
1
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
3
Зенит
0
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
14:30
Крылья Советов
0 : 1
Ростов
05.03.2016
05 марта 2016
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
0
Ростов
1
был в запасе
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1
Рубин
0
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
19:00
Ростов
1 : 1
Уфа
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
14:00
Урал
1 : 2
Ростов
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Урал
1
Ростов
2
был в запасе
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0
Ростов
2
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Ростов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
минуты: 41' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 41' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
58'
58'
58'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1
Ростов
0
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Ростов
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
2
Ростов
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
1 : 1
Крылья Советов
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Крылья Советов
1
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
18:00
Рубин
0 : 3
Ростов
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0
Ростов
3
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
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