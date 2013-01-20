Агуадо Арриазу Тарсикио
№28
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 окт. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
минуты: 28' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2
Сарагоса
0
минуты: 28' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 21:00
Атлетико
2 : 0
Сарагоса
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2
Сарагоса
0
был в запасе