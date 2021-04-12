Роберто Инсинье
№19
Нападающий
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 мая 1994 (26) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
29'
29'
29'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 40'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 1' - 40' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
8'
8'
8'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
57'
57'
57'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
57'
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 12 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 10 тур