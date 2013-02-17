Иван Касадо
№32
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 июля 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 21:00
Вальядолид
0 : 3
Атлетико
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Атлетико
3
был в запасе
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3
Вальядолид
1
был в запасе