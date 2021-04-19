Диего Льоренте
№3
Защитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 авг. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
Лидс
-:-
Ливерпуль
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
-
Ливерпуль
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 10'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 10' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Челси
3 : 1
Лидс
75'
75'
75'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 9' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Лидс
1
минуты: 9' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
Лидс
1 : 1
Манчестер Сити
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
1
Манчестер Сити
1
был в запасе