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Олимпиада
Диего Льоренте
№3
Защитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 авг. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига а
испания. примера
испания. кубок
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
Лидс
-:-
Ливерпуль
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
-
Ливерпуль
-
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 10'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 10' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Челси
3 : 1
Лидс
75'
75'
75'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 9' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Лидс
1
минуты: 9' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Лидс
1 : 1
Манчестер Сити
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
1
Манчестер Сити
1
был в запасе