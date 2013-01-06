Иманол Элиас
№26
Вратарь
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 авг. 1990 (30) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
Севилья
1 : 0
Осасуна
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе