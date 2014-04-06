Дэниэл Поттс
№27
Защитник
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Команда
Лутон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 апр. 1994 (26) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 2
Ливерпуль
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
2
был в запасе
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Астон Вилла
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
0
был в запасе