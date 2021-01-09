Шон Магуайр
№24
Нападающий
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Команда
Престон
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
1 мая 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Уикомб Уондерерс
4 : 1
Престон
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уикомб Уондерерс
4
Престон
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала