Моро Альхассан
№52
Полузащитник
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Команда
Виченца
Гражданство
Гана
Дата рождения
15 янв. 1994 (27) лет
Рост
186
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1
Дженоа
1
был в запасе