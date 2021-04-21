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Олимпиада
Натан Аке
№5
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 февр. 1995 (26) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
англия. кубок
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
-:-
Манчестер Сити
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
-
Манчестер Сити
-
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
35'
35'
35'
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Манчестер Сити
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Сити
1 : 1
Вест Бромвич
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Сити
1 : 1
Ливерпуль
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
1
Ливерпуль
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
15:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
84'
84'
84'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Лидс
1 : 1
Манчестер Сити
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
1
Манчестер Сити
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:30
Манчестер Сити
2 : 5
Лестер Сити
84'
60'
84'
60'
84'
60'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:30
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
22:15
Вулверхэмптон
1 : 3
Манчестер Сити
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур