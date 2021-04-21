Натан Аке
№5
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 февр. 1995 (26) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
Астон Вилла
-:-
Манчестер Сити
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
-
Манчестер Сити
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
35'
35'
35'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Манчестер Сити
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Сити
1 : 1
Вест Бромвич
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:30
Манчестер Сити
1 : 1
Ливерпуль
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
1
Ливерпуль
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 15:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
84'
84'
84'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
Лидс
1 : 1
Манчестер Сити
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
1
Манчестер Сити
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:30
Манчестер Сити
2 : 5
Лестер Сити
84'
60'
84'
60'
84'
60'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:30
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 22:15
Вулверхэмптон
1 : 3
Манчестер Сити
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур