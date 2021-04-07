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Евро-2020
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Олимпиада
Матео Павлович
№4
Защитник
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Команда
Анжер
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
9 июня 1990 (30) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2016/2017
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
17:45
Седан
0 : 1
Анжер
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
17:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
Анжер
5 : 0
Францискан
43'
43'
43'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Анжер
5
Францискан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
23:00
Анжер
2 : 1
Ренн
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анжер
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала