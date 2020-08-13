Марцель Хальстенберг
№23
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 сент. 1991 (29) лет
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игроки «Лейпцига» и «Атлетико» столкнулись головами. Улыбнулись, перевязались, продолжили игру
#Лига чемпионов
13 августа 2020, 23:45