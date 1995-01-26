Саверио Мадригали
№32
Защитник
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Команда
Понтедера
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1995 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Днепр
1 : 2
Фиорентина
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Днепр
1
Фиорентина
2
был в запасе