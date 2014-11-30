Карлос Кабальеро
№21
Полузащитник
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Команда
Кордоба
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 окт. 1984 (36) лет
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 21:00
Кордоба
0 : 2
Вильярреал
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 21:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0
Вильярреал
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 21:00
Эльче
2 : 2
Кордоба
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 21:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2
Кордоба
2
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
был в запасе